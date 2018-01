Gentiloni: "Il mio impegno finisce con le elezioni"

"Il mio impegno finisce con le elezioni". Paolo Gentiloni svicola così alla domanda di Fabio Fazio che gli chiede se è pronto a restare a Palazzo Chigi nel caso le urne non diano subito un risultato chiaro e non permettano a una coalizione di governare autonomamente.

" Sono rispettoso degli elettori e dobbiamo dare alle elezioni il peso che hanno ", ha detto il premier a Che tempo che fa, " Saranno i cittadini, con il loro voto, a determinarne l'esito. Non l'inerzia o un'alchimia per cui tanto rimane così. Per rispetto agli elettori dobbiamo dire che il 4 marzo c'è una sfida molto importante. E io penso che sia molto rilevante quello che gli elettori decideranno. Mi auguro che la campagna elettorale invece di essere un festival di paure e illusioni sia seria in cui la gente può decidere chi dei tre blocchi in campo è più in grado di governare ".

Gentiloni ha però tirato la volata al suo partito: " Il centrosinistra di governo può essere una coalizione vincente ", ha detto, " Spero che l'Italia non giochi al rischiatutto con forze che non sono in grado di assicurare governabilità. Il centrosinistra ha dimostrato di saper governare. il Pd ha una squadra di governo molto forte, nessun altro è minimamente comparabile. Credo che il Pd possa essere il primo partito. Se succede questo, credo che ci sarà una certa fiducia nella governabilità di questo paese ". E non risponde nemmeno alla domanda su chi potrà essere il prossimo premier: "Chi farà il presidente del Consiglio lo deciderà il presidente della Repubblica", ha tagliato corto.