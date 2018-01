Adesso Grasso si inventa la "patrimoniale" sullo studio

"Da noi cose serie, non favole come Renzi sul canone". Pietro Grasso apre così il suo intervento all'Assemblea di Liberi e Uguali all'Ergife di Roma. Il presdiente del Senato dopo l'addio polemico al Pd e dopo aver fondato Liberi e Uguali, mette nel mirino ancora l'ex premier e segretario dem: "Faremo proposte serie e concrete, a differenza delle irrealizzabili favole che raccontano gli altri partiti. Renzi ha detto che vuole abolire il canone Rai dopo averlo messo in bolletta pochi mesi fa. Noi siamo l’unica alternativa credibile". Poi il presidente del Senato ha parlato del programma: "Aboliamo tutte le tasse universitarie, la misura costa 1,6 miliardi". Poi aggiunge: Si verificherà se manterremo la promessa o no». Lo afferma il leaderi di Leu, Pietro Grasso, a margine dell’assemblea nazionale, tornando sulla proposta di abolizione delle tasse universitarie. "I figli dei ricchi - ha osservato - che vanno nelle università private devono pagare anche per i figli dei poveri. Si carica sui sussidi alle aziende e attività che inquinano, non sulla fiscalità generale". E ancora, sul fronte del lavoro: "La nostra battaglia sarà far tornare prevalenti i contratti a tempo indeterminato. Serve un nuovo contratto a tutele crescenti, che reintroduca le garanzie tolte dal Jobs Act. Gli altri aboliscono le tasse, noi aboliamo il precariato".

E quella sul Jobs Act è un'altra stoccata a Renzi. E alla convention di Leu è intervenuto anche Pier Luigi Bersani: "Per le regionali si decide a seconda delle condizioni. Noi non abbiamo preclusioni a fare alleanze di centrosinistra, dipende dalla valutazione che si fa sui programmi". Sulle alleanze post voto l'ex segretario dem ha affermato: "La priorità si chiama lavoro: servono investimenti per dare lavoro e ridurre la giungla dei contratti precari. Senza queste cose non facciamo nulla con nessuno. Se ci sono queste due cose, più fisco e welfare, noi parliamo. Con Renzi? Con tutti, tranne con la destra ma per una questione di igiene mentale".