Grasso a caccia di voti gay: "Concederemo le adozioni"

Liberi e Uguali va a caccia di voti. E dopo aver promesso l'abolizione delle tasse universitarie, ora le prova tutte per irretire i gay.

Lo fa aderendo alla piattaforma del "voto Arcobaleno" lanciato dall'Arcigay, "che impegna i candidati ad assumersi cinque precisi impegni per la prossima legislatura sul fronte dei diritti". "Sono un nostro faro", ripetono i deputati uscenti di Possibile - e candidati LeU - Giuseppe Civati, Beatrice Brignone, Andrea Maestri e Luca Pastorino, rivendicando il loro ruolo nell'approvazione della legge sulle unioni civili.

La compagine guidata da Pietro Grasso ora chiede di "ampliare i diritti per le coppie omosessuali, garantendo l'adozione, il matrimonio e il contrasto all'odio omotransfobico". "E, come richiesto dal voto Arcobaleno, siamo pronti a impegnarci per garantire la fecondazione eterologa a tutte le donne e la depatologizzazione della condizione trans", aggiunge.