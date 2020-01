Guaidò fugge (di nascosto) dal Venezuela. Vedrà Pompeo

L'autoproclamato presidente del Venezuela, Juan Guaidò, è arrivato (uscendo dal Paese in anonimato) in Colombia per partecipare oggi ad una conferenza regionale sull'azione di contrasto al terrorismo. Lo ha reso noto lo stesso presidente colombiano, Ivan Duque, con un tweet con cui ha dato «il benvenuto in Colombia al presidente del Venezuela» con cui nel pomeriggio avrà «un colloquio di lavoro». Secondo i media locali, Guaidò a Bogotà ha anche in programma un incontro con il segretario di Stato Usa Mike Pompeo che, conclusa la conferenza per la Libia in corso a Berlino, dovrà recarsi in Colombia, secondo il programma del dipartimento di Stato che non conferma però l'incontro con il leader dell'opposizione venezuelana. L'ultima volta che Guaidò ha lasciato il Venezuela, sfidando un divieto di viaggio imposto da un tribunale, è stato quasi un anno fa. «Juan Guaidò, riconosciuto come legittimo presidente dell'Assemblea Nazionale del Venezuela sarà a Bruxelles e lo incontrerò mercoledì prossimo», ha annunciato l'Alto Rappresentante dell'Ue per gli Affari Esteri Josep Borrell, in conferenza stampa a Bruxelles. Il Parlamento europeo ha ribadito il proprio sostegno a Juan Guaido come legittimo presidente dell'Assemblea nazionale e presidente ad interim del Venezuela. In una risoluzione adottata con 471 voti a favore, 101 contrari e 103 astensioni, i deputati Ue hanno condannato il tentativo del regime di Nicolas Maduro il 5 gennaio di impedire a Guaido di essere rieletto presidente dell'Assemblea nazionale, imponendo come candidato alternativo Luis Parra. Il Parlamento europeo ha chiesto all'Alto rappresentante per la politica estera, Josep Borrell, di rafforzare l'azione dell'Ue per ripristinare la democrazia in Venezuela, anche attraverso sanzioni mirate e l'invio di una missione di verifica dei fatti per valutare la situazione sul campo.