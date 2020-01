"I veri eroi? I ragazzi uccisi dal regime"

«Importante: per molti iraniani Qassem Soleimani era un guerrafondaio». «In realtà ci sono molte persone all'interno dell'Iran che sono felici che sia andato». È una donna coraggiosa Masih Alinejad, 43 anni, attivista iraniana oggi in esilio.

La foto del suo profilo «social» la ritrae con un bellissimo fiore fra i capelli ed è diventata nota in tutto il mondo come simbolo di «MyStealthyFreedom», la campagna contro il velo obbligatorio imposto dalla teocrazia degli ayatollah. E anche oggi Masih fa sentire forte e chiara la sua voce: è una spina nel fianco del totalitarismo iraniano, ma dà anche una scossa all'Occidente, che continua imperterrito ad auto-colpevolizzarsi, con una narrazione che vuole l'intero popolo iraniano adirato contro gli Usa e compatto a difesa del suo regime. «Per molti iraniani - ha scritto Masih il giorno dopo l'eliminazione del generale dei Pasdaran - Soleimani era un guerrafondaio che ha causato enormi perdite in Siria. Non era un eroe per gli iraniani medi che gridavano contro il sostegno del Paese a Hezbollah e Hamas». E ancora: «Molte persone in Iran sono felici - ha detto pubblicando un video - Ecco quanto gli iraniani disprezzano le guardie rivoluzionarie. Date loro la possibilità di manifestare».

Le contestazioni interne sono un fronte molto insidioso per il regime iraniano, che deve fronteggiare una pesante crisi economica e di consenso, eppure investe le sue risorse per armare le milizie incaricate di alimentare l'espansionismo sciita in Medio Oriente. Le proteste non si sono mai del tutto spente a Teheran. E su questi fermenti di libertà Masih accende i riflettori, mentre l'opinione pubblica «ufficiale», in favore di telecamere, enfatizza la rabbia popolare per il «martirio» di Soleimani. «Chiedo al New York Times di venire e intervistare i genitori di questi manifestanti assassinati durante IranProtests - scrive ricordando la sanguinosa, recente repressione - Numerosi genitori in lutto non hanno avuto il lusso di organizzare funerali per i loro ragazzi assassinati».

«La Repubblica islamica ha ucciso più di 1500 civili, incluso il figlio di questa madre in lutto - e mostra un video - Mentre alle madri come lei era vietato tenere un funerale pubblico, tutti i canali venivano usati per mostrare il funerale di Soleimani».