Gli insulti choc di Marescotti: "La Lega è fascista. Salvini? Un bullo cialtrone"

Ci risiamo: i "democratici" ricorrono alla violenza verbale per tentare di abbattere Matteo Salvini. Guai se fosse successo a parti invertite. Ma finché è la sinistra a utilizzare termini vergognosi, tutto è concesso. L'ultima sparata nei confronti del leader della Lega è arrivata da parte di Ivano Marescotti, che sul proprio profilo Facebook ha pubblicato un video per lanciare un invito agli elettori dell'Emilia-Romagna in vista delle elezioni Regionali in programma domenica 26 gennaio: " Andate a votare perché questa volta c'è il rischio che vinca la Lega di Salvini, con la Borgonzoni che potrebbe diventare la presidente della Regione. Voi ve lo immaginate? Io no. Non è che bisogna votare per il meno peggio: bisogna votare contro la cosa peggiore che possa capitare ". L'attore infine è passato all'offensiva verso il Carroccio: " Rischiamo di essere governati dai leghisti, uno dei peggiori partiti neofascisti, razzisti, xenofobi europei. Quindi, per favore, andate a votare. Poi faremo i conti con Bonaccini ".

Immediata e dura la replica da parte dell'ex ministro dell'Interno: " A sinistra rimangono solo insulti e offese. Hanno paura perché sentono che dopo 50 anni la sconfitta è vicina ".

A sinistra rimangono solo insulti e offese. Hanno paura perché sentono che dopo 50 anni la sconfitta è vicina. pic.twitter.com/IwfvLDJcct — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 15, 2020

"Salvini? Un bullo cialtrone"

Il romagnolo poi ha rincarato la dose. Intervenuto ai microfoni de La Zanzara, ha sferrato l'ennesimo attacco verso il segretario federale della Lega: " Matteo Salvini è razzista, xenofobo e cialtrone. Noi siamo in una situazione in cui se dovesse vincere un politico come Salvini, sarebbe una cosa abbastanza pericolosa ". E alla domanda su cosa ne pensa dal punto di vista umano ha risposto: " È meglio che non lo dico, perchè altrimenti corro il rischio di essere denunciato. Come dice qualcuno, se fosse in una scuola elementare, Salvini sarebbe considerato un bullo ".