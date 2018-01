Inversione a U di Giarrusso: la Iena si candida con i grillini

Prima la sua candidatura con il Movimento 5 Stelle era sembrata cosa fatta, poi era stato lui stesso a smentirla. Infine arriva ora un'inversione a U, con cui Dino Giarrusso, giornalista noto per il suo lavoro con Le Iene, conferma il suo approdo al mondo politico con il Movimento 5 Stelle.

È l'Ansa a rivelare che Giarrusso è in lizza per il collegio uninominale Roma 10, al posto dell'ammiraglio Rinaldo Veri, che ha dovuto rinunciare ieri, perché già eletto al Consiglio comunale di Ortona. Dopo una prima sostituzione temporanea - al suo posto era arrivata la parlamentare Carla Ruocco, già capolista al proprozionale - la notizia che sarà la Iena a sostituirlo definitivamente.