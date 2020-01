Justin Bieber si confessa: "Macché drogato è morbo di Lyme"

«Molte persone continuavano a dire che Justin Bieber sembra una merda, sotto la droga, ecc. Ma non si sono resi conto che mi è stata recentemente diagnosticata la malattia di Lyme. Non solo. Ho avuto una grave mononucleosi cronica che ha colpito la mia pelle, le mie funzioni cerebrali, la mia energie e la salute in generale».

Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, il cantante canadese Justin Biber, 25 anni, ha confessato di aver contratto la malattia infettiva dopo la puntura di una zecca. La pop star ha zittito così tutte le malelingue che lo perseguitavano violentemente da due anni commentando il suo aspetto fisico.

«Spiegherò tutto in una docu-serie che metterò su YouTube a breve... saprete tutto ciò che ho combattuto e superato!! Sono stati un paio d'anni difficili, ma sto seguendo il giusto trattamento che aiuterà a curare questa malattia finora incurabile», ha scritto ancora Bieber, promettendo ai suoi 124 milioni di follower che «tornerà e più in forma di prima».

Tra le prime a commentare il suo post, sono state la cantante Avril Lavigne e la modella Bella Hadid, entrambe colpite dalla stessa malattia. Anche loro, come la popstar canadese, hanno raccontato pubblicamente il calvario vissuto.

Nota anche come «borreliosi di Lyme», la malattia prende il nome dalla città americana in cui venne descritto il primo caso nel 1975 e secondo il New York Times si sta diffondendo più rapidamente nel mondo dopo l'Aids. Viene trasmessa dalla puntura di zecche infettate da un gruppo specifico di batteri (l'agente patogeno è la Borrelia). L'infezione colpisce pelle, articolazioni, sistema nervoso e organi interni. Può manifestarsi con sintomi gravi, persistenti e, se non viene curata, diventa cronica.

Il principale problema è che diagnosticarla è molto complesso. In Europa è comune in Paesi dell'Est. In Italia è più diffusa in alcune aree delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino e Liguri