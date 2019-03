L'affondo del Cav sul governo "È una macedonia impazzita"

"È un grande caos, una macedonia impazzita". Silvio Berlusconi affossa l'esecutivo gialloverde e sembra ottimista dopo gli ultimi sondaggi che vedono il Movimento 5 Stelle poco sopra il 20%.

"Questo governo prima va a casa e meglio è", ha detto il leader di Forza Italia da Poteza dove parte la campagna elettorale in vista delle Regionali in Basilicata del 24 marzo, "Dall'estero ci guardano con grande perplessità e sono molto preoccupati per come possa andare l'Italia se questo governo non va a casa. L'attaccamento al potere dei membri del governo resisterà e il colpo potrà essere dato solo dal risultato delle elezioni per l'Europa. La discesa verticale dei cinquestelle penso avrà ripercussioni".

"Sembra che gli italiani abbiamo finalmente aperto gli occhi e abbiano capito chi sono questi personaggi che non hanno mai lavorato nella loro grandissima percentuale e non sono mai riusciti a fare in vita loro mai nulla di buono nè per se stessi nè per le loro famiglie", ha aggiunto il Cavaliere parlando del M5s, "L'87% dei parlamentari del M5s nell'ultima legislatura non aveva mai fatto una dichiarazione dei redditi. Abbiamo dato in mano un'azienda così difficile e complicata come il Paese Italia a gente così, quando nessuno di noi penserebbe mai di dare in mano un'azienda anche se con pochi dipendenti a chi quell'azienda non la conoscesse nè avesse mai studiato per prepararsi al lavoro. Gli italiani capiscano quindi gli errori in cui sono incorsi. Molti italiani che hanno dato il voto ai 5 stelle lo hanno fatto per protesta nei confronti della politica di prima e dei politicanti dei governo di sinistra non eletti dai cittadini, molti altri elettori sono invece rimasti a casa. Ora spero che quelli rimasti a casa tornino alle urne perché le elezioni riguardano i loro interessi e il loro futuro".

E a Matteo Salvini Berlusconi manda un messaggio chiaro: "Il centrodestra è l'alleanza naturale in Italia, i risultati in Abruzzo e Sardegna lo hanno dimostrato. Io sono convinto che lo dimostreranno presto anche in Basilicata", ha sottolineato, "A Salvini ho da dire solo di tornare a casa il più presto possibile".