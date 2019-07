L'allarme di Gabrielli: "Buchi in organico. È la tempesta perfetta"

Lo sfogo del capo della Polizia, Franco Gabrielli, fa salire la preoccupazione per il mantenimento di un buon livello di sicurezza nel Paese. Ieri da Catania ha lanciato il suo grido di allarme: «Abbiamo un buco di organico che non è stato colmato in questi anni. La mia amministrazione in questo momento ha poco meno di 99mila uomini rispetto ai 117mila che avrebbe dovuto avere ed ai 106mila che poi la Legge Madia ha ripristinato».

E ha proseguito: «Siccome siamo in un Paese che non ha la capacità prospettica e non riesce a guardare oltre un palmo dal proprio naso, oggi raccogliamo tutto quello che è stato seminato e molte cose hanno tempistiche che non sono assolutamente comprimibili. Siamo nel corso di una tempesta perfetta - ha chiarito poi - perché oggi noi siamo i gestori di quella che è stata la stagione del blocco del turn-over». E poi un altro focus: «Essendo stati gli arruolamenti fatti massivamente negli anni Ottanta, la gente ora sta andando in pensione. Arriverà personale, ma nel frattempo altri se ne andranno e quindi il saldo nei prossimi anni lungi dall'aumentare, diminuirà. Si abbasserà l'età media. Avremo una significativa presenza sul territorio - ha concluso - di ragazzi e ragazze più giovani, ma avremo un deficit di professionalità perché le persone anziane che vanno via si portano dietro l'esperienza».

Una situazione più volte segnalata anche da molti poliziotti, che nelle questure sono in affanno per la carenza di organico. Si ricorderà il caso di Livorno, dove per garantire otto uomini per la scorta (autisti compresi) del Presidente emerito Giorgio Napolitano e signora, si è lasciato un territorio su cui insistono problemi di spaccio e criminalità, scoperto.

L'impegno del Viminale c'è e si è visto, ma i tagli e il blocco del turn-over causato dai governi precedenti all'attuale hanno portato a una situazione di stallo che non fa bene al Paese e alla Polizia.

Il senatore Maurizio Gasparri (Forza Italia), alla luce delle dichiarazioni del Capo della Polizia ricorda che «la stessa cosa accade per l'Arma dei Carabinieri e per le altre forze di polizia. Le parole di Gabrielli - spiega - rendono ancora più urgente la nostra proposta. Il governo al Senato rinunci alla fiducia sul decreto sicurezza, noi di Forza Italia ci concentreremmo su un unico emendamento che stanzi minimo un miliardo per un piano di assunzioni straordinarie o per il rinnovo del contratto per le forze di polizia».

Per poi dire ancora: «Il governo non può dire no a questa nostra proposta, in cambio della quale garantiremmo un iter rapido del provvedimento per consentire in tempo rapido alla Camera di ratificare la modifica da noi richiesta. I mezzi per le forze di polizia servono con urgenza. È inutile la retorica da social network con una solidarietà fatta di parole, servono fatti». «Gabrielli - specifica il senatore - certifica uno stato di disagio e certamente non parla a caso. Il Senato risponda accogliendo la proposta di Forza Italia: minimo un miliardo da stanziare subito per organici e contratto».

Le forze dell'ordine, peraltro, da anni lamentano la carenza di strumenti adeguati alla difesa. Solo da poco tempo è stato introdotto il taser e c'è necessità di nuove divise, giubbotti antiproiettile e tutto il necessario a rendere efficiente l'intervento sul campo.