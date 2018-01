Lega, la mossa di Salvini: "Bongiorno capolista"

Giulia Bongiorno sarà capolista della Lega in diverse aree del Paese. Ad annunciarlo è lo stesso segretario, Matteo Salvini nel corso di un incontro con i giornalisti a Montecitorio. "È il segno di una Lega che cresce, coinvolge, punta su professionalità della realtà civile soprattutto nel campo della difesa della sicurezza, dei diritti delle donne, della riforma della Giustizia". E la Bongiorno è entusiasta della sua nuova avventura: "Mi ha colpito la nitidezza di Salvini di pensiero sulle regole e sulle sanzioni. Questo è un Paese in cui ci si è dimenticati cosa sono le sanzioni. Le sanzioni e le regole servono. Sono per la riscoperta di questi valori. L'Italia è diventato un paese della cuccagna per chi delinque. Le regole ci garantiscono la libertà".



L'avvocato ha già le idee chiare: "Ho già una legge nel cassetto: stop ai bambini utilizzati come merce di scambio quando i genitori litigano. Mi piacerebbe farla camminare". Infine parla di uno dei punti chiave del programma della Lega, la lotta all'immigrazione: "Sembra che interessa solo la Lega... Il tema dei flussi immigratori incide sui diritti delle donne". "L'immigrazione va regolata, occorre tutelare le nostre donne e le loro donne. Io le voglio aiutare", ha concluso.