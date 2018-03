Lite furibonda in diretta tv tra Andrea Scanzi e Vittorio Sgarbi

Dura lite a Cartabianca su Rai3 tra Andrea Scanzi e Vittorio Sgarbi. Ospiti su Rai 3 di Bianca Berlinguer, il neoeletto di Forza Italia e il giornalista del Fatto Quotidiano non se la mandano a dire. E inscenano un battibecco dai toni accesi per qualche minuto mentre la conduttrice cercava di riportarli alla calma.

Il battibecco

Sgarbi sta parlando di Lega e immigrazione. "Essere vicini a chi è fuori d'Italia e viene da noi è un atto cristiano molto nobile, ma io tra mio figlio e quello di un altro do a mio figlio la precedenza. Il padre si Scanzi, piuttosto che un ragazzo del Camerun probabilmente aiuterà suo figlio, mi sembra abbastanza logico". Poi parla del Movimento Cinque Stelle: "Sono senza padri, non hanno niente, non hanno idee. I cinque Stelle risulta che abbiano idee? Risulta che abbiano proposto qualcosa?"

L'intervento di Scanzi

Qui interviene il giornalista del Fatto. "Chiedere pareri politici a Sgarbi è curioso perché è uno che ha cambiato più partiti e idee che mutande. Ricordo che è stato eletto col proporzionale grazie ad un paracadute, uno che per due mesi ha insultato Di Maio, 11 milioni di elettori che hanno votato Movimento Cinque Stelle, convinto di andare ad Acerra e conquistare il mondo e non l'ha votato neanche il gatto". Quando Sgarbi prova a replicare, Scanzi insiste: "Non ti vota neppure il gatto, conti meno di Alfano".

La risposta di Sgarbi

Qui scatta la lite furibonda. Sbargi reagisce: "Sei un morto di sonno che non si candida e fa politica". E ancora: "Fai cagare". Scanzi allora, anche lui in collegamento da casa, risponde: "Sei una prostituta di basso livello politico". "E tu sei una puttana rotta in culo. Un finocchietto rotto in culo". I toni dello scontro si alzano, con Scanzi intento a ribadire il suo "tecinicamente una prostituta politica" e il critico d'arte a rispondere con "e tu sei una puttana reale". Chiude lo scontro il giornalista del Fatto: "Sgarbi, fatti curare". (Guarda qui il video)