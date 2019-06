Livorno torna al centrosinistra

A Livorno, dopo il quinquennio del grillino Filippo Nogarin, torna a vincere il centrosinistra. Il candidato Luca Salvetti, quando sono state scrutinate 163 sezioni su 172, è stato eletto sindaco col 63,6% contro il 36,4% preso dal meloniano Andrea Romiti del centrodestra.

Al primo turno Salvetti, sostenuto dal Pd, Articolo Uno e da due liste civiche, era in vantaggio col 34,2% contro il 26,6% a cui si era fermato l'esponente di Fratelli d'Italia che ha goduto del sostegno anche di Forza Italia, della Lega e della lista Livorno in Movimento. Qui a determinare la vittoria di Salvetti, con ogni probabilità, sono i voti presi al primo turno dalla pentastellata Stella Sorgente (16,4%) e dal candidato di estrema sinistra Marco Cannito (14,3%). Salvetti che non ha siglato alcun apparentamento con nessuno dei candidati sconfitti, ha però ottenuto l'endorsement degli altri aspiranti sindaci che avevano nella sinistra radicale il loro bacino elettorale. In provincia, invece, si registra la storica vittoria del centrodestra nella città operaia di Piombino.