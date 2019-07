Londra, gas nella metro: caccia a due sospetti

Londra È caccia all'uomo a Londra dopo che del gas lacrimogeno è stato diffuso nella metropolitana alla stazione di Oxford Circus. L'incidente ha avuto luogo alle 9.13 di ieri mattina a bordo di un convoglio della linea Victoria diretto nel centro della capitale. Un gruppo di persone con tosse persistente e difficoltà respiratorie sono state soccorse dai paramedici, ma fortunatamente non ci sono pericoli per la loro salute o quella degli altri passeggeri. Ora la polizia metropolitana sta cercando due uomini ripresi dalle telecamere che potrebbero essere in qualche modo responsabili dell'incidente.

Alcuni testimoni hanno raccontato di una rissa a bordo del convoglio proprio poco prima che il gas entrasse in circolo. Michael Roberts si trovava sul mezzo insieme alla fidanzata quando ha visto due persone nel vagone più avanti che stavano litigando. «Questi due uomini si sono poi introdotti nel nostro vagone, mentre tutta la gente si spostava dalla porta ha raccontato alla Bbc poi tutti ci siamo resi conto che non riuscivamo a respirare bene. All'inizio ho pensato che si trattasse di due ubriachi perché tentavano freneticamente di entrare nel vagone, mentre il treno si stava muovendo tra Green Park e Oxford Circus». Roberts ha poi raccontato di essersi coperto la bocca con la maglietta perché non riusciva a respirare. Gli effetti del gas sono durati circa un'ora ed è stata un'esperienza piuttosto traumatizzante per i passeggeri che si trovavano sul mezzo. Fortunatamente a quell'ora della giornata il vagone non era affollatissimo. Reneae Brown, 27 anni, si trovava sul treno e stava recandosi ad Oxford per il compleanno del suo fidanzato quando è avvenuto l'incidente. «C'erano questi due uomini ha spiegato - eppoi tutti hanno iniziato a tossire e a lacrimare, è stato tremendo. Il mio primo pensiero è stato spostarmi in avanti sperando che nessuno premesse il bottone dell'allarme altrimenti saremmo rimasti intrappolati nella carrozza. Non appena la metropolitana si è fermata a Oxford Circus sono uscita più velocemente che potevo. Poi l'azienda dei trasporti londinesi ci ha fatto sapere che avrebbero rilasciato un comunicato e su Twitter ci hanno fatto sapere che il gas non era tossico». «Esperienza piuttosto paurosa oggi in metropolitana - ha detto Kate Howarth qualcosa di chimico è stato rilasciato nel vagone e tutti hanno iniziato a tossire in modo incontrollato senza riuscire a fermarsi». «La gola mi fa ancora male ha scritto un altro passeggero non ci voleva dopo un turno di lavoro di 12 ore. Continuo a tossire».

Dopo che l'ambulanza e i paramedici hanno soccorso le persone intossicate, il treno è stato fermato e tolto dalla circolazione attiva per essere ispezionato. L'azienda dei trasporti di Londra ha comunque assicurato che i sintomi procurati dalla sostanza sono soltanto temporanei, ma che non esistono rischi per la salute di quelli che sono venuti a contatto con il gas. È stata inoltre già aperta un'inchiesta mentre la polizia continua a cercare i due uomini ripresi dalle videocamere di sorveglianza per interrogarli. La loro immagine è stata diffusa anche via twitter. Si tratta di due bianchi, sulla trentina, uno scuro di capelli, l'altro con i capelli rossi, che indossavano jeans e scarpe sportive. Escluso l'attentato, l'ipotesi più accreditata è quella di una bravata compiuta sotto effetto dell'alcol.