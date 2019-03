L'ultima follia di Nicolas Cage. Il divorzio? Dopo 4 giorni

Si era detto «provaci ancora Nicolas». E lui si era impegnato. Così, al quarto matrimonio si pensava fosse la volta buona. Macchè. La notizia sta scuotendo Hollywood: fresco di nozze Nicolas Cage ha chiesto l'annullamento delle nozze. Neanche quattro giorni. E molte liti per «incompatibilità di carattere». A riferirlo è il sito «Tmz» che parla di matrimonio celebrato con un Cage non proprio padrone della situazione per via di qualche bicchierino di troppo. Le nozze erano state celebrate il 23 marzo a Las Vegas con la 34enne Erika Koike, make-up artist di professione, conosciuta un anno prima. Secondo l'attore americano il loro matrimonio si sarebbe basato su una «frode». Pochi giorni dopo è stato ripreso fuori l'hotel Bellagio mentre - visibilmente alterato dall'alcol - chiede la licenza matrimoniale urlando che «sarebbe stato costretto a sposarsi e le avrebbe preso tutti i soldi» e che «il suo ex fidanzato era un maledetto drogato». Video che ormai impazza sui social network. Il premio Oscar, nipote di Francis Ford Coppola, ha alle spalle altri tr matrimoni falliti: il primo con l'attrice Patricia Arquette, il secondo con la figlia di Elvis Presley, Lisa Marie, e l'ultimo con Alice Kim. Con Lisa Marie l'unione durò soltanto tre mesi, ma a quanto pare Nicolas ha superato se stesso.

Ma, nonostante l'impegno, Nicolas non entrerà nel guinnes. C'è gente negli States che ha fatto di meglio (meglio sarebbe dire di peggio). In questi ultimi anni si è arrivati addirittura a matrimoni di sole ventiquattro ore come quello celebrato dalla ex di Mike Tyson, Robin Given e il suo allenatore di tennis. La bella Kim Kardashian e il cestista Kris Humphries sono stati marito e moglie per 72 ore, giusto il tempo di andare dalla chiesa al tribunale. Un'altra recordwoman è stata Britney Spears che dopo il matrimonio a Las Vegas in due giorni ha cambiato idea, forse era stato solo un gioco.

Altro celebre matrimonio e separazione lampo è stato quello tra Eddie Murphy e la modella Tracey Edmonds: i due sono stati sposati per una settimana e mezzo.