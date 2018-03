Mentana e la "profezia" sul voto del 4 marzo

Da qualche giorno sui social Enrico Mentana si prepara per la maratona elettorale della notte tra il 4 e il 5 marzo. Il direttore di Tg La7 di fatto è sempre molto attivo sui social network e così ha decisio di lanciarsi in una vera e propria profezia sui risultati che arriveranno dalle urne. Mentana, ospite a L'Aria che tira, ha spiegato quali sono le sue previsioni sull'appuntamento con le urne. In primo luogo mette in chiaro subito un primo punto: "Come finirà? Chi ha governato è sempre stato punito".



Poi fa un'analisi più approfondita su tutti i componenti della coalizione di centrosinistra: "Matteo Renzi, Emma Bonino e Gentiloni ci ricordano che sono tutti pazzi per Gentiloni e che dopo l'ipercinetica era di Renzi ce ne voleva una più posata. La Bonino è una rottamata da Renzi ma il suo sacrificio ha poi portato a Gentiloni". Ma secondo il direttore di Tg La7 non ci saranno sostanziali crolli o grandi sorprese dalle urne: "Io lo dico davanti alle telecamere sinceramente non credo ci saranno dei crolli elettorali, nessuno troverà le urne molto deludenti perché nessuno sarà conquistato da altri. Non ci saranno grandi smottamenti elettorali ma posso dire che insieme Pd e Liberi e uguali non li vedrò più". Domenica sera sapremo se la "profezia" di Mentana avrà trovato un riscontro nei fatti.