Messina, l'attore Lorenzo Crespi candidato al consiglio comunale

"Mi candido perché mi sono sempre occupato dei ragazzi e voglio trasmettere loro alcuni valori come il rispetto per la patria, per la loro terra e le sue tradizioni. Voglio ricordare loro il rispetto per il prossimo, contro l'emarginazione sociale e l'indifferenza". Sono queste le parole dell'attore messinese Lorenzo Crespi ora in lizza per le prossime elezioni comunali a Messina.

Lo avevamo lasciato in lacrime da Barbara D'Urso che chiedeva aiuto perché molto malato, ormai lontano dai set televisivi. Oggi lo ritroviamo nella sua città di origine che cerca una chance in politica. È, infatti, candidato come consigliere comunale nella lista "Giovani per De Luca" del candidato sindaco, l'onorevole Cateno De Luca.

"Mi candido con Cateno - prosegue Crespi - perché credo nel suo progetto per dare finalmente una svolta alla mia città e farla rinascere, voglio che nessuno più resti indietro. Tutti devono poter avere una possibilità e anche i familiari di chi è vissuto in situazioni complicate devono poter lavorare e non devono essere lasciati soli dalle Istituzioni. " Riparte proprio dalle sue disgrazie. Come l'araba fenice, rinasce dalle sue ceneri per assicurarsi un posto in consiglio comunale.

"Sono felice - spiega Cateno De Luca che ha scelto per la sua campagna elettorale l'hashtag #iosonociochevoto per le prossime amministrative - di avere capolista in “Giovani per De Luca” Lorenzo Crespi, un grande artista ed un esempio per tanti giovani. È molto generoso da parte sua volersi dedicare al prossimo e spendersi per dare consigli ai ragazzi che vivono in condizioni difficili".