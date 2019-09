Il piano di Merkel e Macron per riaprire i porti italiani

Un patto sui migranti con Francia e Germania che di fatto riaprirà tutti i porti italiani alle navi delle ong, spazzando via di fatto il lavoro di Matteo Salvini al ministero. A riportarlo è l'edizione odierna de La Stampa, che parla di una "trattativa segreta" inizia a luglio che porterà - ormai sembra certo - a un'intesa a giorno. Lunedì 23 settembre ci sarà infatti un summit a Malta tra i quattro ministri dell'Interno coinvolti: oltre ai francesi e ai tedeschi, prenderanno parte anche Italia e Malta. Il tutto alla presenza della Finlandia (presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea) e della Commissione europea.

Il meccanismo

Sbarco e prima accoglienza dovranno essere assolutamente garantiti (con i porti di Italia e Malta individuati come sicuri), ma per un numero di giorni limitato: orientativamente entro un mese i migranti sbarcati dovranno essere obbligatoriamente accolti altrove. Al momento Francia e Germania hanno esplicitato la propria disponibilità ad accoglierne il 25% a testa: le trattative per aumentare la percentuale sono ancora in corso, ma questo è ritenuto un ottimo punto di partenza.

Un banco di prova per l'Italia sarà quello della Ocean Viking, la cui situazione è ancora in stallo: " Le 34 persone trasferite dalla barca a vela Josefa sulla Ocean Viking a 60 NM a largo delle coste libiche in mezzo a una forte tempesta la scorsa notte ora stanno riposando. Abbiamo nuovamente richiesto un porto sicuro per sbarcare gli 84 sopravvissuti ". Il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha detto chiaramente: " Quella nave per me deve entrare, senza se e senza ma ".