Migranti, Salvini replica alla Cei: "La Lega è antidoto al razzismo"

"Spiegherò a monsignor Bassetti come la Lega sia l'unico antidoto al razzismo e come l'immigrazione vada controllata, regolata e limitata perché ci sono milioni di italiani in difficoltà" . Dalle colonne di Repubblica il leader della Lega, Matteo Salvini, replica duramente al cardinale Gualtieri Bassetti che ieri, nella sua prolusione davanti al Consiglio Episcopale Permanente, è entrato a gamba tesa sul voto attaccando duramente il Carroccio.

Ieri il presidente della Cei ha invitato e "reagire a una 'cultura della paura' che, seppur in taluni casi comprensibile, non può mai tramutarsi in xenofobia o addirittura evocare discorsi sulla razza che pensavamo fossero sepolti definitivamente" . "Non è chiudendo che si migliora la situazione del Paese" , ha insistito Bassetti citando le parole di papa Francesco secondo cui "avere dubbi e timori non è un peccato" ma "il peccato è lasciare che queste paure determinino le nostre risposte" . Nell'anno in cui ricorre l'anniversario delle leggi razziali, emanate nel 1938, ha quindi ricordato che "Pio XI ebbe il coraggio di affermare che 'l'antisemitismo è inammissibile'. Oggi - ha aggiunto - in un contesto estremamente differente, noi possiamo far nostre, senza esitazioni, le parole di Paolo VI nella Populorum progressio. Di fronte all'ostacolo del 'razzismo' che impediva di edificare 'un mondo più giusto e più strutturato secondo una solidarietà universale', Montini invocò la 'carità universale che abbraccia tutti i membri della famiglia umana'. E anche noi, oggi, in nome di Dio e della giustizia, possiamo riconoscerci con gioia come fratelli e sorelle di un'unica famiglia umanà" .

Il monito del numero uno dei vescovi era diretto a tutti, ma in particolare alla politica. Nell'inrtervista a Repubblica, però, Salvini assicura di non sentirsi "assolutamente" sotto accusa per le dure parole di Bassetti contro la difesa della "razza bianca" propugnata dal candidato governatore leghista in Lombardia, Attilio Fontana. "Noi - mette in chiaro il leader leghista - siamo preoccupati per la scomparsa di una cultura e penso che la stessa Cei sia preoccupata se sono a rischio i nostri valori" . Secondo Salvini, "la Lega è l'unico argine alla confusione. Il capo della Lega sostiene di voler incontrare il cardinale Bassetti per "spiegare cosa fanno i nostri sindaci e governatori per integrare e cosa faremo al governo per garantire una immigrazione controllata e qualificata" .