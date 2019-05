Milano, il voto di Berlusconi: ​"Nel seggio di mamma"

Silvio Berlusconi ha votato per per le Europee nel seggio di via Scrosati a Milano, in zona Lorenteggio. Il seggio allestito nella scuola media Cardarelli-Massaua è quello dove il leader di Forza Italia ha espresso la sua preferenza. Ad attendere l'ex premier tanti fotografi e girnalisti che hanno immortalato il momento del voto. Il leader azzurro è arrivato al seggio alle 11:47 in compagnia della senatrice Licia Ronzulli. L'ex premier prima di entrare materialmente nel seggio ha atteso il suo turno.

Dopo circa 13 minuti di fila ha potuto votare. Subito dopo avere espresso il suo voto, il Cavaliere ha salutato i sostenitori, ha fatto foto e selfie insieme ad alcune persone davanti al seggio. Dopo aver inserito la scheda nell'urna, il Cabaliere ha salutato ancora una volta i fotografi e i cronisti. In strada qualcuno ha urlato "forza Silvio" e "grande Silvio". "Sono venuto qui sempre perchè qui venivo per tanti anni a votare con la mia mammina e allora sono un sentimentale", ha detto. "Un candidato può scegliere dove andare a votare e io ho scelto il ricordo " ha concluso. Ora il Cavaliere attendrà i risultati del voto dopo una campagna elettorale che lo ha visto protagonista in tv. Dopo un breve pit-stop in ospedale per una occlusione intestinale, l'ex premier è tornato nuovamente in campo per la campagna elettorale e per spiegare il suo piano agli elettori per cambiare l'Europa.