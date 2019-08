Open Arms, la Guardia Costiera impone fermo per gravi irregolarità

Si è conclusa oggi l'ispezione della Guardia Costiera sulla Open Arms. I militari hanno evidenziato una serie di gravi anomalie che hanno portato all'immediato fermo amministrativo dell’unità a Porto Empedocle.

Tali anomalie riguardano la sicurezza della navigazione, la normativa in materia di tutela dell’ambiente marino, il training e la familiarizzazione dell’equipaggio con le procedure di emergenza previste a bordo, stabilite con le Convenzioni Solas e Marpol. La Guardia costiera, perciò, ha comunicato che la nave non potrà salpare finché non saranno eleminate tali irregolarità tecniche e operative riscontrate durante l'ispezione. Intanto, domani, circa 60 migranti saranno trasferiti su una nave di linea che dovrebbe arrivare in serata a Pozzallo e, una volta ospitati nell'hot spot, partiranno le procedure per la loro identificazione.