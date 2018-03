Ora Di Maio guarda a sinistra: "Governo col Pd, senza Renzi"

Voci di corridoio dicono che Luigi Di Maio si è messo a lavorare a una lista di una decina di punti programmatici da sottoporre agli altri partiti. Sarebbe già sul suo tavolo. Il leader politico, però, smentisce categoricamente: "C'è un programma elettorale, pubblico e trasparente, votato da quasi 11 milioni di cittadini" . Quel che è certo è che, a due giorni dalle elezioni, Di Maio sta studiando le prossime mosse per trovare i numeri che gli consentano di avere una maggioranza in parlamento e dar vita a un governo pentastellato.

Con chi dialogherà il Movimentp 5 Stelle, sarà deciso da Di Maio e dai suoi fedelissimi. Perché, come ha ricordato lo stesso Beppe Grillo, "c'è un capo politico" . Secondo quanto si apprende da fonti autorevoli grilline sentite dall'agenzia Agi, Di Maio sarebbe guardando al Partito democratico. A patto, però, che Matteo Renzi non comandi più al Nazareno. I grillini preferirebbero, infatti, un dialogo con un centrosinistra "derenzizzato" e allargato a Liberi e Uguali. Il ché fa capire che l'intesa con la Lega di Matteo Salvini è del tutto irealizzabile. "La difficoltà - viene spiegato all'Agi - è che un'alleanza con i leghisti rischierebbe non solo di creare una spaccatura all'interno del Movimento ma rappresenterebbe anche un serio problema rispetto all'elettorato del sud che ha scelto M5s con percentuali altissime" .

L'ipotetica lista, a cui starebbe lavorando Di Maio, ha temi come la sicurezza, il lavoro e l'immigrazione. Quest'ultimo punto, in particolar modo, è stato formulato in modo da poter agevolare una risposta positiva da parte del centrosinistra. Nei prossimi giorni potrebbero già esserci contatti con esponenti della minoranza dem. In pole position a dialogare ci sarebbero Francesco Boccia o Michele Emiliano che, prima del voto del 4 marzo, aveva già invitato Renzi a dialogare proprio con i Cinque Stelle. In realtà, secondo alcuni rumors di Palazzo, si potrebbe aprire un canale di comunicazione anche con Maurizio Martina. "D'altra parte - fanno notare i grillini - la nostra candidata a questo ministero è Alessandra Pesce che dal 2014 ha lavorato in quel dicastero e che alla sua prima uscita televisiva ha riconosciuto che Martina è stato un buon ministro" .