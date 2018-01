Parisi: "Noi fuori da coalizione? Sarebbe peccato mortale"

"Tra sette giorni presenteremo il nostro simbolo e chiederemo l'apparentamento a Berlusconi, con la coalizione di centrodestra".

Anche Stefano Parisi chiama Forza Italia si prepara allle elezioni Politiche del prossimo 4 marzo 2018. "Noi sulla scheda elettorale ci saremo, fuori o dentro il centrodestra", assicura il manager e leader di Energie per l'Italia.

Che non risparmia qualche frecciatina: "Non siamo stati invitati a riunioni sul programma e sui seggi, addirittura a Milano hanno cercato di non farci sostenere il candidato di centrodestra", dice ironico, "C'è qualcuno nella coalizione di centrodestra che non ci ama tanto . Forse non ama la novità e il rinnovamento, ma sbaglia. Il Paese ha bisogno di una forza politica nuova che ridia dignità alla politica, non di nuovismo ma di qualità della politica".

"C'è il rischio di un governo con M5S e Grasso, di chi dice che si può prendere lo stipendio senza lavorare, un governo che metterà sotto ricatto tutti gli italiani", aggiunge poi Parisi, "Mi sembra che nel centrodestra vogliono allargarsi, hanno preso gente che stava nel centrosinistra. Noi possiamo recuperare milioni di persone che non hanno più votato centrodestra, noi siamo l'unica offerta nuova... Voi non immaginate visto che vi basate su sondaggi fatti in una notte, come quello per scegliere il candidato in Lombardia Siamo forza identitaria, che vuole costruire di nuovo la dignità della politica, quella politica che fece grande il nostro paese. Noi non siamo nella quarta gamba, perché pensiamo che serve un soggetto politico nuovo. Dobbiamo tornare a essere orgogliosi".