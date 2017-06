Parma, Pizzarotti e Scarpa al ballottaggio. Flop M5S

Schiaffo di Federico Pizzarotti a Beppe Grillo. Il candidato osteggio dal M5S, secondo i primi exit poll, è in vantaggio con il 37% su Paolo Scarpa, candidato del centrosinistra che si attesta al 29% e Laura Cavandoli (del centrodestra) che si attesta al 18% (Segui i risultati in tempo reale).

L'ex grillino riesce così a sconfiggere i 16 candidati che si erano schierati contro di lui. Paolo Scarpa, 60 anni, dopo aver vinto le primarie del centrosinistra si è presentato con una coalizione composta da Pd, Parma Unita e la lista indipendente Parma Protagonista. Il centrodestra ha puntato invece sulla leghista Laura Cavandoli, che ha presentato un programma incentrato sulla sicurezza e il controllo del territorio. Il M5S ha invece candidato Daniele Ghirarduzzi.

Il commento di Pizzarotti

"Saremo qua tutta la sera a commentare, ovviamente aspettiamo i risultati. Affronteremo il ballottaggio come abbiamo affrontato la campagna elettorale, mettendo al centro la competenza e i programmi". Così Federico Pizzarotti a La7, dopo che le prime proiezioni lo danno al ballottaggio con il candidato del centrosinistra. "È un peccato il calo della gente che va a votare, una sfiducia che dalla politica nazionale contagia anche le amministrative", dice Pizzarotti. Sul risultato dei 5 stelle, che sarebbero fuori dai ballottaggi nelle grandi città, Pizzarotti ritiene "il risultato in linea" con la politica dei grillini. "I territori sono sempre meno importanti. Guardano molto al nazionale e poco al locale, dimostrando che non siamo noi a essere cambiati".