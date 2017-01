Se questi due fossero i nuovi Thatcher e Reagan?

Lei in rosso, lui in blu. Lui deferente e lei estroversa, veloce e autorevole con lo stesso forte accento britannico di un'altra donna che vestiva di rosso rappresentando il Regno Unito davanti alla parata di bandiere dell'Union Jack e quelle a stelle e strisce. Lei è Theresa May, primo ministro di Sua maestà britannica, lui completo blu con cravatta rosso repubblicana è il 45esimo dirompente presidente degli Stati Uniti d'America. Hanno stretto un patto d'acciaio e hanno rinnovato la stessa intesa che altri due giganti dello scorso secolo strinsero insieme come loro a Washington: erano il primo ministro inglese Margareth Thatcher e il presidente degli Stati Uniti d'America Ronald Reagan.

I due leader di ieri, come i due leader di oggi, ancora una volta una donna e un uomo, strinsero un patto d'acciaio per battere il comunismo e riportare la Russia nel campo dei Paesi liberi. Ieri Theresa e Donald hanno giurato di far sparire dalla faccia della terra l'Isis e il terrorismo che minaccia il vivere civile. Entrambi dovranno affrontare i rapporti con la Russia di Vladimir Putin e discutere la data della rimozione delle sanzioni inflitte a quel Paese per la questione ucraina. Putin e la Federazione russa non hanno da tempo buoni rapporti fra loro e spesso il presidente si è riferito alla Gran Bretagna chiamandola «l'isola». Ora potrebbe essere il momento della svolta.

Intanto, è rilanciato il dominio assoluto, combinato e potenziato dei popoli di lingua inglese sull'Oceano Atlantico rinnovando l'alleanza che nel dicembre del 1941 fu rilanciata da Churchill e da Roosevelt per battere Hitler. Allora Roosevelt impose a Churchill, come compenso, la fine dell'impero britannico. Oggi non ci sono più imperi da liquidare e sia l'America sia il Regno Unito hanno rinunciato a ogni fardello coloniale per tornare alleati in guerra e in pace, nel commercio e nei trattati. Dopo la Brexit, l'Inghilterra torna a essere un avamposto europeo in America e un avamposto americano in Europa, gettando entrambi Bruxelles nel cassonetto della Storia.