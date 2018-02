Pensioni minime, Berlusconi: "Le porterò a 1.000 euro per tredici mensilità"

Quando il centrodestra era alla guida del Paese, Silvio Berlusconi era già riuscito ad aumentare le pensioni minime a ben un milione e 835mila pensionati. "Lo avevamo promesso e lo abbiamo realizzato - ricorda adesso il leader di Forza Italia - con i fatti e non solo con le parole" . In caso di una nuova vittoria alle prossime elezioni politiche, l'ex premier si impegna a portare le pensioni minime a mille euro per tredici mensilità (guarda il video). "Una misura - sottolinea in un video postato oggi su Facebook - che garantirà a tutti una vecchiaia dignitosa" .

Oggi pomeriggio Berlusconi ha pubblicato un altro video-messaggio che mette a tema l'aumento delle pensioni minime. Già ieri sera, ai microfoni del telegiornale di La7, aveva assicurato che l'obiettivo di un futuro governo di centrodestra è di far approvare, "prima dell'estate" , la flat tax, l'aumento delle pensioni minime a 1000 euro, le pensioni per le mamme e "il taglio dei contributi alle aziende che assumono giovani disoccupati a tempo indeterminato" . Nel video postato oggi (guarda qui) il presidente azzurro entra nel merito della riforma del sistema previdenziale. "Con il centrodestra alla guida del Paese siamo riusciti ad aumentare le pensioni minime a ben 1 milione e 835mila pensionati - spiega - lo avevamo promesso e lo abbiamo realizzato, con i fatti e non solo con le parole" .