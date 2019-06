Premio di consolazione per i 5s: vincono a Campobasso

"Campobasso è a 5 Stelle! Roberto Gravina è il nuovo sindaco di Campobasso, un'altra vittoria importante in un ballottaggio! Buon lavoro a Roberto e a tutta la nuova giunta comunale!". Dopo un flop alle Europee e praticamente fuori dai giochi ovunque ai ballottaggi, il Movimento 5 Stelle si "consola" a Campobasso, l'unica città dove correva e dove si è imposto sul candidato di centrodestra.

Roberto Gravina ha guadagnato il 69% dei consensi, contro il 31% della leghista Maria Domenica D'Alessandro, anche grazie all'appoggio delle liste di sinistra, anche se - assicura il neosindaco - "non c'è mai stato nessun accordo col Pd". "Non è assolutamente vero che sulla mia figura c'è stato solo l'avvicinamento del centrosinistra, ma anzi, c'è stata una parte del centrodestra che ha votato compatta su di me", ha sottolineato dopo il verdetto delle urne, "Questo risultato mi carica di una responsabilità immensa. La frase di rito è sarò il sindaco di tutti. Io sarò il sindaco di Campobasso, di chi mi ha voluto dare fiducia. Abbiamo fatto i tempi supplementari, ora inizia il campionato. Sicuramente adesso per la Lega tirerà una brutta aria...".