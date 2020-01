Prodi attacca la Lega: "Borgonzoni? Non esiste"

Le elezioni regionali sono ormai alle porte. Il prossimo 26 gennaio Emilia Romagna e Calabria si recheranno alle urne per scegliere i nuovi presidenti di Regione. In particolare, tutti gli occhi sono rivolti alla Regione Rossa per eccellenza dove la sfida tra i candidati, Lucia Borgonzoni per il centrodestra e Stefano Bonaccini per il Pd, si fa sempre più accesa.

La Lega è determinata e punta a espugnare il fortino dem per poi portare " l a lettera di sfratto a Conte, Di Maio, Zingaretti e compagnia briscola ", ha dichiarato Matteo Salvini nel corso di un comizio a Piacenza. Una battaglia per "liberare" la Regione. " Da che cosa intende liberarla? Da un buongoverno? Questo è il punto. Proprio in questi giorni ho analizzato tutti i dati possibili e immaginabili. L'Emilia-Romagna cresce più delle altre regioni italiane, ha meno disoccupati, ha un'occupazione femminile che non ha confronti, ha speso bene tutti i soldi europei, ha conseguito investimenti nuovi dall'estero, la sanità che da sola, come in tutte le regioni, è la più elevata voce di spesa richiama migliaia di pazienti che qui vogliono farsi curare ", ha tuonato l'ex premier Romano Prodi a La Stampa.

" Questa è una regione dove la gente amava e spero continuerà ad amare lo stare insieme. E dove si sta insieme è facile che si producano i movimenti - ha continuato Prodi -. Da noi è nato l'Ulivo, è nato il Vaffa! Anche Grillo cominciò in Emilia. Questa è una regione che è di per se stessa un laboratorio. È per questo che la Lega vuole prendere l'Emilia ".

L'ex presidente della Commissione europea ha poi pizzicato la candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni. " Non esiste. Come posso dare un giudizio su una persona che non ha un progetto? E soprattutto è difficile capire che cosa fa, che cosa vorrà fare e che cosa le lascerebbero fare perché è sostanzialmente una prigioniera ", ha dichiarato Prodi che ha invece lodato il lavoro di Stefano Bonaccini: " Il suo governo ha raggiunto gli obiettivi che si proponeva, anche se oggi in politica dire quello che si è fatto sembra servire a poco. Ha saputo preparare alcune tappe future che saranno importantissime e che oggi la gente valuta poco ".