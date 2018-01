Prodi: "Leu divide centrosinistra Il Pd invece lo unisce"

Romano Prodi ha deciso da che parte stare ed è quella del centrosinistra. L'ex premier punge Liberi e Uguali di Pietro Grasso: "Leu non è per l'unità del centrosinistra. Punto. Reni, il gruppo che gli sta attorno, il Pd e chi ha fatto gli accordi con il Pd sono per l'unità del centrosinistra". A questo punto affonfa il colpo e afferma: "Gli esponenti di Leu in questo momento non sono per l'unità del centrosinistra", spiega ad aaffaritaliani.it. Poi sull'appuntamento elettorale del prossimo 4 marzo sottolinea che andrà allae urne da elettore: "Certo che voto. Certo che vado a votare". Poi esprime un giudizio sulle liste presentate dal Pd e da tutto il centrosinistra: "Mi auguro che siano competitive. Sapete benissimo che ho sempre lavorato per la unità del centrosinistra. E quindi io solo questo posso ripetere". Sull'ipotesi larghe intese come sul modello della Grosse Koalitin alla tedesca tira dritto: "Non rispondo più". Infine sulle sue dichiarazioni l'ufficio stampa dell'ex leader dell'Ulivo fa sapere che "il presidente in una dichiarazione alla stampa ha solo ribadito che certamente andrà a votare e che voterà per l’affermazione del centro sinistra e che le forze fuori dalla coalizione non stanno lavorando per l’unità. Niente altro".