Quei venti collegi in bilico dove fermare sinistra e M5s

Se siete ancora indecisi o non sapete se andrete a votare, se questa campagna elettorale non vi ha coinvolto e domenica, tempo permettendo, pensavate di fare altro, ebbene sappiate che ci sono tanti collegi uninominali in bilico in cui i due candidati sono a distanza di un punto o due e dove anche un pugno di voti potrà fare la differenza. E dove dunque la vostra preferenza potrebbe essere determinante.

Siamo alle battute finali ed è questo elettorato sospeso tra astensionismo e indecisione che i partiti cercano di conquistare. Una variabile che secondo i sondaggisti, in questa tornata elettorale più che mai, potrebbe cambiare l'esito delle urne. In numerosi collegi si preannunciano testa a testa sul fil di lana, alcuni sono marginali, altri meno, molti al sud. In bilico anche diversi big, come a Roma Montesacro, dove la ministra Pd Marianna Madia precede di un soffio Maria Teresa Balducci, di Fratelli d'Italia. Almeno secondo le ultime proiezioni pubblicate prima del divieto di diffondere sondaggi elettorali nei quindici giorni che precedono il voto. Madia al 34 per cento, Balducci 33 per cento: ogni singola preferenza sarà preziosa per far pendere l'ago della bilancia da una parte piuttosto che dall'altra. Sempre nella capitale, al Gianicolense, un'altra battaglia all'ultimo voto sarà tra la storica leader radicale ed esponente di +Europa, Emma Bonino, e il promotore del Family Day, Federico Iadicicco, di Fdi, entrambi al 34 per cento. A Roma Collatino altra sfida determinante tra Renata Polverini, Forza Italia, e Cesare San Mauro, che corre per il Pd, dati tutti e due al 31 per cento. Mentre a Roma Portuense, la senatrice Paola Binetti del centrodestra sta al 32 per cento, a un punto dalla rivale Pd Giuseppina Maturandi.

A Napoli Fuorigrotta solo due punti dividono i Cinque Stelle, rappresentati dallo storico attivista Roberto Fico, dalla candidata della Meloni, Marta Schifone, in vantaggio. Un altro testa a testa si prevede ad Agrigento tra il grillino Michele Sodano e il rivale Fdi Calogero Pisano. Altre due sfide sul filo di lana a Palermo, tra Giorgio Trizzino, M5s, staccato di un punto da Ada Terenghi, Fi, e tra Steni di Piazza, in lista al Senato con i pentastellati e lo sfidante forzista Giulio Tantillo. Anche qui ogni voto potrà essere decisivo. Al nord in bilico c'è il collegio Torino 3 dove si rincorrono Paola Bragantini, Pd, e Augusta Montaruli, Fratelli d'Italia. A Trento, invece, soltanto due punti dividono Maria Chiara Franzoia, del Pd, in vantaggio sulla sfidante leghista Giulia Zanotelli. Mentre a Venezia il testa a testa è tra Nicola Pellicani, ancora Pd, e Giorgia Andreuzza della Lega.