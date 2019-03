Ramy e Adam ospiti da Fazio: "Da grandi vogliamo fare i carabinieri"

Lo spot dello Ius soli è servito e va in onda su Rai Uno. Fabio Fazio con Luciana Littizzetto "A che tempo che fa" hanno ospitato Ramy Shehata e Adam El Hamami, i due piccoli eroi del bus incendiato a San Donato Milanese. I due ragazzini sono stati accompagnati da due dei carabinieri protagonisti del salvataggio. Entrambi i ragazzi hanno confermato il sogno di diventare da grandi dei carabinieri. Fazio ha chiesto a Ramy: "Tu vuoi fare il carabiniere? direi che la stoffa ce l'hai" e Ramy ha risposto di sì. Poi la stessa domanda è stata rivolta ad Adam: "Anche tu vuoi fare da grande il carabiniere?". Alla risposta affermativa il conduttore ha scherzato: "Ma prima mi hai detto che eri indeciso tra carabiniere e calciatore". Pronta la risposta di Adam: "Vorrei fare il carabiniere perché il calciatore non è un lavoro". I militari hanno infine regalato il cappello ai ragazzi: "Se lo sono assolutamente meritato".

"Speriamo - ha concluso Fazio - che presto questi ragazzi possano avere la cittadinanza italiana".

Subito dopo, Fazio riceve in studio il direttore di Repubblica Carlo Verdelli. E la discussione sullo ius soli continua. "La cittadinanza non è un premio, è un diritto", dice Verdelli. Che poi critica Salvini: "Il ministro degli Interni ha risposto male a un ragazzo che chiedeva la cittadinanza anche per i suoi familiari e per i suoi compagni".