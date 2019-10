Regionali, per l'Emilia Romagna il Pd chiede aiuto a Renzi

Si avvicina un altro appuntamento politico locale ovvero le elezioni regionali in Emilia Romagna, che si svolgeranno il 26 gennaio 2020. Da alcune indiscrezioni sembra che sia difficile riproporre l’alleanza Partito democratico-Movimento 5 Stelle così come è stato in Umbria.

Quello che trapela dall’ambiente grillino è chiaro: è impensabile ripresentare un accordo con i dem per due motivi. Il primo fa riferimento al candidato. Se in Umbria era un candidato civile, in Emilia-Romagna ci sarebbe un candidato politico, cioè Stefano Bonaccini. E questo, dicono i pentastellati, sarebbe un’intesa troppo anomala con il Pd. Il secondo motivo è che il Movimento non è d’accordo con i dem su tre temi come gli inceneritori, la sanità e le infrastrutture.