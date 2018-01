Renzi all'ultima spiaggia "80 euro per ogni figlio"

I consensi sono in picchiata e così Matteo Renzi prova a giocarsi la carta della disperazione facendo promesse che sa già di non poter mantenere. L'ex premier, ospite di Maria Latella a Sky Tg24 a l'Intervista afferma: "Noi proporremo di estendere gli 80 euro per ogni figlio che nasce fino ai 18 anni. Il centrodestra taglia le tasse ai ricchi, noi le tagliamo alle famiglie". Un vecchio cavallo di battaglia che lo stesso Renzi aveva usato in passato. L'estensione del bonus di fatto è la carta che si gioca ad ogni tornata elettorale.



Poi il segretario del Pd ha messo nel mririno Massimo D'Alema che nei giorni scorsi aveva parlato di "governo del presidente" subito dopo il voto del 4 marzo: "Il giorno dopo le elezioni sarà il Presidente della Repubblica, e non Massimo D’Alema, a dover decidere chi è il candidato a cui affidare l’incarico di formare il nuovo governo. Il mio sogno - ha aggiunto - è che non vi sia la necessità di fare un’alleanza che vada oltre gli schieramenti in campo adesso. Spero che il disegno che ha in testa D’Alema non si realizzi". Infine cita anche Obama: "Noi non siamo fuori dall'emergenza, dalle difficoltà, dalla crisi, dai disagi, ma ricordo la prima telefonata di Obama che mi dice voi rischiate di fare la fine della Grecia".