Renzi candida Padoan a Siena

"Ho proposto al ministro Pier Carlo Padoan di candidarsi in Toscana, nel collegio di Siena". Lo ha annunciato Matteo Renzi parlando a Controradio.

Padoan,secondo il segretario del Pd, "è stato un punto di riferimento in questi anni. Con lui abbiamo affrontato la questione delle grandi crisi bancarie in una dimensione molto innovativa" e abbiamo salvato "non le banche, ma migliaia e migliaia di correntisti a cominciare da quelli di Siena" di Mps. Per Renzi è necessario "rivendicare con forza che abbiamo messo in sicurezza il Paese e di farlo nella città simbolo di un grave problema bancario del passato che abbiamo risolto".

L'obiettivo è che "il Pd possa essere il primo partito e il primo gruppo parlamentare. Se avverrà, dopo il 5 marzo il Pd avrà la possibilità di dare le carte" e, sul governo del presidente dice che "è un tema che affascina D'Alema, a me affascina di più convincere gli italiani ad andare a votare il Pd. Le strategie del dopo sono quelle di cui D'Alema è appassionato".

"L'ossessione dell'accordo con Berlusconi ce l'hanno gli altri", dice mentre attacca 5 Stelle e Lega: "Ci sono due populismi che mi lasciano molto perplesso. Da un lato la destra che è a trazione leghista, non è quella europea della Merkel: quella di Salvini è quella che andava ai comizi di Le Pen. Il M5S ha un'anima difficile da inquadrare, ma è un movimento che su molte cose dice le stesse cose di Salvini. Sulla stessa idea di futuro del Paese hanno visione molto simile a quella della destra".