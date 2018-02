Renzi-Salvini, ora salta il duello in tv da Vespa

È saltato il faccia a faccia tra Matteo Renzi e Matteo Salvini previsto a Porta a Porta per martedì prossimo. Salvini di fatto ha ufficializzato la sua agenda per i prossimi sette giorni. E tra gli appuntamenti del leader della Lega non c'è il confronto tv con il segretario del Pd nel salotto di Porta a Porta. "Abbiamo fissato due volte e due volte Salvini ha dato buca, noi siamo sempre disponibili ma lui accetta e poi trova sempre una scusa e annulla", fa sapere il Pd.



La replica di Salvini: "Ho altri impegni"



Ma all'Adnkronos arriva la replica dello stesso Salvini che spiega il motivo del suo "no": "Io ho un comizio già prenotato a Bologna, quindi se si trova un'altra soluzione va bene" perché "la tv è importante, ma la gente reale ha gli stessi diritti di chi sta seduto in poltrona". Salvini però non chiude definitivamente le porte ad un confronto tv con Renzi e con altri candidati e precisa: "Io - spiega il leader della Lega - dico che non do buca a centinaia di persone, a Bologna, una città con tutta la sua storia". "È da quattro anni, da quando sono segretario della Lega che gli chiedo un confronto - sottolinea - io sono sempre pronto, anche a un confronto all'americana con tutti, anche con Di Maio". "Una cosa che mi piacerebbe molto, mettiamoci d'accordo".