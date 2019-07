Bibbiano, Salvini sta coi bimbi: "Non avrò pace finché tutti i bambini non saranno tornati a casa"

Dopo lo scandalo di Bibbiano, dove i bambini venivano strappati dai loro genitori per essere dati in affidamento a terzi (ricostruzione sommaria rispetto allo scempio compiuto), Matteo Salvini ha deciso di andare a Bibbiano. Il paese dello scandalo, in quanto l'ex sindaco piddino è accusato di aver violato le norme che regolano gli affidi. Il vicepremier leghista ha detto di volerci vedere chiaro "per confermare il mio impegno, da papà e da ministro, in difesa di chi non si può difendere" e subito la sinistra è partita all'attacco accusando il leader del Carroccio di voler fare una passerella.

Ma non appena Salvini è arrivato nel paese dello scandalo ha puntato il dito contro il "business dei bambini": "Non avrò pace finché l'ultimo bambino, che sia stato sottratto ingiustamente a mamma e papà, torni alla sua famiglia. Se qualcuno ha sbagliato, e lo ha fatto sulla pelle di un bambino, deve pagare doppio". Soltanto oggi, infatti, quattro dei bambini che sono stati strappati dai genitori sono ritornati a casa. Sconvolti, ma ce l'hanno fatta.

Durante la sua visita a Bibbiano, il vicepremier rivela che "sono quasi 10mila in Emilia Romagna i bimbi sottratti negli ultimi anni ai genitori. È un numero che non esiste. Su questi diecimila bimbi andremo fino in fondo". Salvini è un fiume in piena e non può accettare quello che è stato fatto a queste povere creature: "In un Paese civile prima di portare via un bimbo da casa le devi avere provate tutte. Chi è stato portato via con l'inganno e con la truffa a mamma e papà deve tornare a mamma e papà".

Salvini, quindi, parla di una possibile commissione d'inchiesta dove - purtroppo - "emergeranno altri casi, ma non bisogna fare di tutta l'erba un fascio. Quando visito i campi rom mi chiedo perché il tribunale dei minori non intervenga lì a togliere i minori ai genitori. Spero che nei prossimi mesi Bibbiano torni a essere un Comune che uno cerca per i valori, per il lavoro, per come vengono su bene i giovani. Non meritate di essere conosciuti per la comunità degli orchi, ma se qualcuno ha sbagliato sulla pelle di un bambino per me deve pagare doppio. Entro questa estate verrà approvata la proposta della Lega sulla commissione d'inchiesta sulle case famiglia. Andremo fino in fondo, è inaccettabile che ci sia chi fa business sulla pelle dei bambini. Lo dobbiamo anche alle case famiglia che fanno bene il loro lavoro. Spero che su questo la politica si unisca. Non so se c'è un sistema, so che mi arrivano segnalazioni di abusi da diverse parti d'Italia, non è un problema di colore politico, va rivisto il diritto di famiglia".

Parlando con i giornalisti Salvini non si risparmia. Il vado di Pandora sugli affidi illeciti di minori è stato scoperchiato e quello che emerge è davvero agghiacciante. Il ministro dell'Interno, per questo, invita a parlare chiunque sappia e possa aiutare con le indagini. I bambini vengono prima di ogni cosa.