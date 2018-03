No di Salvini a intese strane "Impegno con il centrodestra"

Matteo Salvini dopo l'ottimo risultato della Lega pensa agli scenari futuri e al dopo-voto. Su un punto il leader del Carroccio è molto chiaro: "È una vittoria straordinaria che ci carica di orgoglio, gioia e responsabilità. Milioni di italiani ci hanno chiesto diu prendere per mano questo paese. Lo vedo come voto di futuro. Abbiamo preso un impegno nel centrodestra e rimarremo nel centrodestra". Dunque, come aveva già affermato il capogruppo alla Camera Fedriga, nessuna alleanza con il Movimento Cinque Stelle. Poi Salvini analizza nel dettaglio il risultato venuto fuori dalle urne: "Siamo cresciuti anche più dei Cinque Stelle che sono evidentemente primi, quindi complimenti, ma la Lega è quella che è cresciuta dal 4 al 18%".



Poi ribadisce ancora: "Sono uso mantenere la parola data e l’impegno preso con gli italiani. Questo impegno preso riguarda una coalizione dicentrodestra con cui abbiamo dritto e dovere di governare nei prossimi cinque anni". Poi il leader della Lega manda un messaggio a quella stampa estera che aveva lanciato l'allarme per una possibile vittoria dei "populisti". Il messaggio di Salvini anche questa volta è chiaro: "Io sono e rimarrò orgogliosamente populista, perchè chi ascolta il popolo fa il suo dovere". Infine una stoccata a Renzi: "La sua arroganza e quella dei suoi è stata punita".