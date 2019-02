L'affondo di Salvini: "Con vittoria in Sardegna adesso è 6-0 sul Pd..."

Matteo Salvini esulta per il risultato del centrodestra e della Lega che si affermano nelle Regionali in Sardegna con la vittoria di Christian Solinas. Il leader della Lega adesso sottolinea la sconfitta del Pd che per ben sei volte dalle elezioni politiche del 4 marzo 2018 ha perso nelle competizioni elettorali.

Il ministro degli Interni non usa giri di parole e afferma: "Dalle politiche a oggi se c’è una cosa certa è che su sei consultazioni elettorali, la Lega vince 6 a zero sul Pd. Anche in Sardegna, dopo il Friuli, il Molise, Trento, Bolzano e l’Abruzzo i cittadini hanno scelto di far governare la Lega. E come in Abruzzo anche in Sardegna è la prima volta che ci presentiamo alle Regionali. Grazie a tutti quelli che hanno deciso di darci fiducia". Di certo, oltre alla sconfitta del Pd, va sottolineato anche il crollo del Movimento Cinque Stelle che in Sardegna mantiene il trend a picco già fatto registrare nelle Regionali in Abruzzo. Il flop pentastellato è stato commentato dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti: "Noi andiamo avanti per la nostra strada, gli elettori ci premiano. È chiaro che se gli altri hanno qualche problema, decidano gli altri come risolverli". Insomma il risultato elettorale rimarca ancora una volta tutte le difficoltà del centrosinistra e dei 5 Stelle. Il centrodestra invece, a quanto pare, gode di ottima salute...