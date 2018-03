Salvini vince la sua sfida: eletto anche in Calabria

Il buon risultato conseguito dalla Lega non solo al Nord ma anche nelle Regioni del Centro e del Sud, ha portato un risultato per certi versi impensabili. Il Carroccio elegge propri parlamentari anche in in Calabria: due seggi per l'esattezza. Si tratta diun senatore e un deputato. Il senatore è il leader del partito, Matteo Salvini, che si è candidato quale capolista nel collegio plurinominale. Nel caso in cui Salvini dovesse optare per un altro collegio nel quale si è candidato ed è stato eletto, subentrerebbe Tilde Minasi, già consigliere regionale, molto vicina alle posizioni dell’ex governatore ed ex sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Scopelliti, uno dei fondatori del Movimento nazionale per la Sovranità alleato con la Lega. Alla Camera, invece, andrà Domenico Furgiuele, coordinatore regionale della Lega, candidato come capolista dei salviniani nel collegio plurinominale "Sud" della Camera.

Tre leghisti campani entrano in Parlamento, tutti eletti nei collegi plurinominali. Sono Pina Castiello e Gianluca Cantalamessa, alla Camera, mentre al Senato viene eletto Claudio Barbaro. Più folta, anche se comunque limitata rispetto al passato, la pattuglia di parlamentari di Forza Italia. Tra loro c'è Marzia Ferraioli, l'unica ad essere riuscita nell'impresa di strappare un collegio uninominale al Movimento 5 Stelle che altrimenti avrebbe fatto "cappotto" dei 33 uninominali in Campania. Ferraioli ha vinto la sfida nel collegio uninominale di Agropoli, corrispondente al territorio del Cilento.