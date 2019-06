San Giovanni Valdarno, l'ex sindaco di centrosinistra torna a fare l'operaio

Dopo aver consegnato fascia tricolore e chiavi del municipio alla candidata di Pd e Leu Valentina Vada, il sindaco uscente di San Giovanni Valdarno, Maurizio Viligiardi torna al suo lavoro di operaio.

Oggi dopo, un’esperienza decennale da sindacalista della Cgil e altrettanti anni alla guida del comune di 17mila abitanti in provincia di Arezzo, varcherà di nuovo i cancelli della Polynt, la fabbrica di polimeri in cui ha lavorato una vita, per coordinare i servizi dello stabilimento.

Per lui, racconta a Repubblica, “non c’erano spazi”. In più fare il sindaco, confessa allo stesso quotidiano, “significa non avere mai un sabato o una domenica libera, significa a volte andare alle riunioni anche la sera dopocena”. “Io sono sposato, ho un figlio di 25 anni con una disabilità – ha proseguito Viligiardi - sento di voler in questa fase della vita dedicarmi di più alla famiglia”.

Tra i rimpianti dell’ex sindaco renziano c’è quello di non aver potuto portare la cittadina all’interno della Citta metropolitana di Firenze e di non aver completato la ristrutturazione del teatro. Nonostante ciò, rivendica il primo cittadino uscente, i bilanci di San Giovanni Valdarno sono in ordine e il debito è stato dimezzato. Viligiardi annuncia che rimarrà iscritto al Pd nonostante il suo addio alla politica e le accuse di essere stato abbandonato dal partito durante gli anni alla guida del municipio. Ora a sostituirlo arriva un’altra esponente del centrosinistra.