Lo scandalo fondi punisce il Fpoe E Kurz vola al 35%

«Wir haben gewonnen» («Noi abbiamo vinto»). È questo il grido vittorioso che si ascolta nelle sedi della Oesterreichische Volkspartei (OeVP), il partito popolare austriaco del «Kaiser» Sebastian Kurz, che ha vinto in Austria con il 34,9% facendo così segnare un incremento del 7,9% rispetto a cinque anni fa. I Popolari hanno staccato di oltre dieci punti percentuali i socialdemocratici della SPOe (23,4%) che registrano un leggero calo (-0,7%) rispetto al 2014. Terza forza politica la FPOe con il 17,2%. Il partito liberale, populista ed euroscettico ha pagato lo scandalo dell'Ibiza-gate. Rispetto al 2014 una flessione del 2,5%. Seguono i Verdi con il 14,0% (-0,6%), NEOS con l'8,7% e KPOe (0,8%). Circa il dato della FPOe, seppur in calo, il segretario generale Harald Vilimsky ha detto che «questo dimostra quanto sia alto il nostro potenziale». Si attendeva qualcosa di più la SPOe che non ha beneficiato dello scandalo-Ibiza. Ma il vincitore è senza dubbio il cancelliere Kurz premiato.