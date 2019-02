Se ora il Pd esulta pure per non essere sparito

Anche stavolta il Partito democratico esulta... per essere arrivato secondo. Massimo Zedda, attuale sindaco di Cagliari e candidato del centrosinistra, sembrava poter tener testa al rivale schierato dal centrodestra unito, Christian Solinas, ma i dati reali lo danno a circa 15 punti di distanza.

Eppure basta questo al principale partito di centrosinistra per stappare lo spumante. Già, perché a sentire i dirigenti è chiaro che pure loro davano il Pd quasi per morto. " Mi pare abbastanza evidente dagli exit poll che c'è vita nel centrosinistra e, come accaduto in Abruzzo, c'è un candidato che fa la differenza", ammette Roberto Giachetti dai microfoni di Radio Cusano Campus. "Massimo Zedda in Sardegna ha fatto un grandissimo lavoro", esulta Maurizio Martina, "Abbiamo sempre avuto in testa questo fondamentale lavoro a supporto dei candidati che sta dando risultati"."Sinistra e destra esistono ancora", ha twittato quindi Andrea Orlando, "Dobbiamo saper far vivere la sinistra in questo tempo nuovo, l'indignazione per le ingiustizie e la speranza per cambiare". E pure Roberto Speranza gongola: "C'è ancora tanto terreno da recuperare e tanta fiducia da riconquistare. Ma anche dalla Sardegna arriva un segnale incoraggiante di ripartenza. È sempre più urgente offrire un'alternativa credibile agli italiani".