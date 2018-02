Senato, ecco tutte le sfide nei collegi uninominali

Con il Rosatellum bis tornano i collegi uninominali. La nuova legge elettorale, infatti, prevede che 1/3 dei membri di Camera e Senato sia eletto col sistema maggioritario. A Palazzo Madama, perciò, su 315 senatori ben 232 entreranno dopo aver sconfitto i loro sfidanti in una sfida secca anche se non sarà così per tutti perché alcuni (vedi Matteo Renzi) godranno di diversi 'paracadute' essendo candidati nei listini proporzionali. Ora vediamo le principali sfide nei collegi uninominali.

I candidati nei collegi del Nord-Italia

In Liguria il Pd candida il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, mentre in Friuli Venezia Giulia spicca il ritorno di Riccardo Illy, già sindaco di Trieste ed ex governatore della Regione. Il centrodestra, invece, schiera ‘l’artiglieria pesante’ in Lombardia. Qui, per Forza Italia, nel collegio di Monza corre Stefania Craxi, figlia di Bettino, mentre Paolo Romani, capogruppo uscente degli azzurri a Palazzo Madama è candidato a Sesto San Giovanni, la ‘Stalingrado d’Italia’, espugnata dal centrodestra alle ultime amministrative. Fratelli d’Italia riconferma la candidatura di Ignazio La Russa e schiera due ‘new entry’: Isabella Rauti, ex moglie di Gianni Alemanno, a Mantova e Daniela Santanché nel collegio di Cremona, lo stesso dove corre anche il senatore uscente del M5S, Danilo Toninelli. L’ex condirettore di Repubblica, Tommaso Cerno è l’altro giornalista candidato, stavolta in quota Pd nel collegio di Lombardia 1. Il Movimento Cinquestelle schiera il giornalista televisivo ed ex direttore de La Padania, Gianluigi Paragone, nel collegio di Varese con i pentastellati. In Veneto l’eurodeputato Flavio Zanonato, ex sindaco di Padova, si candida nel collegio della sua città con Liberi e Uguali, mentre Niccolò Ghedini corre per Forza Italia a Bassano Del Grappa. In Emilia Romagna la sfida più significativa si gioca a Bologna dove Pier Ferdinando Casini è il candidato del centrosinistra che si contende il collegio con l’ex governatore della Regione, Vasco Errani che si presenta con Liberi e Uguali.

I candidati nei collegi del Centro-Italia

Nelle Marche il centrosinistra schiera il segretario dei Verdi, Angelo Bonelli, mentre in Abruzzo, nel collegio dell’Aquila, si sfidano l’ex sindaco Pd Massimo Cialente e il senatore uscente Gaetano Quagliariello, candidato di ‘Noi con l’Italia’ per il centrodestra. A Pescara, invece, i Cinquestelle presentano Primo Di Nicola, ex direttore de Il Centro. In Toscana la sfida più interessante si gioca nel collegio di Firenze 1 dove il centrodestra ha deciso di puntare sull’economista Alberto Bagnai (quota Lega) per battere Matteo Renzi. Il ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli, invece, corre a Pisa mentre il segretario del Psi, Riccardo Nencini, è candidato ad Arezzo. Il Movimento Cinquestelle schiera, invece, il capitano di fregata Gregorio De Falco divenuto famoso per aver ammonito Schettino con il celebre “Salga a bordo ca**o” durante la tragedia della Concordia. A Roma, nel collegio Lazio 1 Gianicolense, il leader radicale Emma Bonino, candidata della lista +Europa per il centrosinistra, se la dovrà vedere contro l’esponente di Fratelli d’Italia Federico Iadicicco, promotore del Family Day. La grillina Paola Taverna, invece, corre nel collegio Lazio 2, quello del quartiere Tuscolano dove con Liberi e Uguali si presenta anche Giulia Urso, storica segretaria del circolo Pd di via dei Giubbonari.

I candidati nei collegi del Sud-Italia

Nelle Regioni del Sud spiccano le candidature dell’ex presidente del Senato Piero Grasso, ora leader di Liberi e Uguali, a Palermo, dell’eurodeputato Pd Gianni Pittella in Basilicata e di Sandra Lonardo, moglie di Clemente Mastella, a Benevento per Forza Italia. Ma la sfida più interessante è senza dubbio quella tra Massimo D’Alema e il viceministro Pd Teresa Bellanova nel collegio Puglia 6 dove presenta anche la senatrice grillina Barbara Lezzi.