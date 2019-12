Servizi (pochissimo) segreti: persi i progetti della sede 007

Londra Dovrebbe essere uno degli edifici più impenetrabili del Regno Unito, adagiato sulla riva sud del Tamigi, dirimpetto a Westminster e ai palazzi del potere. È la sede del servizio segreto inglese, il famigerato MI6, e decine di documenti che ne riproducono la planimetria, riportando dettagli dei suoi sistemi di sicurezza, sono stati perduti.

Il nemico di James Bond questa volta si chiama Balfour Beatty e non è una sanguinaria spia al soldo di uno stato canaglia o un agente infedele, come in Skyfall. È più prosaicamente una società inglese, specializzata in servizi di ingegneria e costruzione, che stava lavorando al rinnovamento interno dell'edificio. Non un nome qualunque ma un gruppo leader nel Regno Unito e quotato alla borsa di Londra, i cui dipendenti hanno fatto sparire decine di documenti top secret: le mappe dell'edificio, disegnate dalla stessa Balfour Beatty per gestire la commessa, sarebbero dovute rimanere all'interno dell'edificio in stanze sicure, a disposizione solo di un numero limitato di persone. Tuttavia decine di pagine sono state fatte circolare senza autorizzazione, provocando un paio di settimane fa una falla nella sicurezza che è stata rivelata dal Sun. Una fonte citata dal tabloid inglese e un esperto di sicurezza della Bbc hanno confermato che la documentazione non era classified, riservata, tuttavia conteneva una montagna di informazioni che farebbero la felicità di servizi di intelligence nemici e organizzazioni terroristiche. La maggior parte dei fogli sono stati recuperati all'interno dello stesso quartier generale del MI6, tuttavia alcuni sono ancora mancanti ma non dovrebbero essere in mani ostili, hanno commentato le spie inglesi. «Mostrano la planimetria dell'edificio e soprattutto dove si trovano i sistemi di allarme e altre misure di sicurezza - ha commentato la fonte al Sun -. Perderli è stato un atto totalmente irresponsabile». Che ha portato all'interruzione dell'appalto di Balfour Beatty e a una immediata indagine sulla sicurezza interna.

La notizia ha ricevuto ampia eco nel Regno Unito, pochi giorni dopo il discorso della regina in cui il nuovo governo Johnson ha illustrato tra le sue priorità proprio quella di rivedere le legislazioni per i reati di spionaggio, tradimento e diffusione di segreti di Stato. In particolar modo quest'ultima legislazione è stata concepita oltre un secolo fa e, secondo il governo, non è al passo con le moderne minacce che provengono da Stati nemici e organizzazioni terroristiche. L'edificio, disegnato dall'architetto inglese Terry Farrell e completato nel 1994, impiega per motivi di sicurezza 25 differenti tipologie di vetro in finestre a triplo strato e per larga parte si sviluppa sottoterra. Potrebbe essere dotato, ma qui si è nel campo delle voci, di un tunnel che passando sotto il Tamigi lo collega agli uffici governativi che stanno sulla sponda nord. Nella finzione cinematografica è stato completamente raso al suolo all'inizio di Skyfall, un'esplosione terrificante lo ha fatto afflosciare. E se è difficile poter pensare a una minaccia così devastante e distruttiva, tuttavia gli intrighi di spie sono cronaca relativamente frequente nel Regno Unito: l'ultimo episodio risale al 4 marzo 2018 quando due spie russe cercarono di uccidere, senza successo, l'ex agente russo Sergei Skripal. Il fatto, la cui responsabilità è stata negata da Mosca, ha innescato una crisi diplomatica tra l'Occidente e Putin. Chi ha usato l'agente nervino per mettere a tacere la spia infedele aveva licenza d'uccidere.