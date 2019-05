Sesto San Giovanni, la Lega è il primo partito nell'ex Stalingrado d'Italia

Le roccaforti della sinistra stanno cadendo, una a una, sotto i colpi della Lega. L'ultimo clamoroso caso è quello di Sesto San Giovanni, popoloso comune di 80mila abitanti a nord di Milano.

Risultati delle elezioni europee alla mano, a Sesto, l'ex Stalingrado d'Italia, il partito più votato è quello di Matteo Salvini, che ha portato a casa 11.850 preferenze, pari al 34,07% dei consensi. Il Partito Democratico, invece, si è fermato a 10.483 voti (30,09%). Terza, staccatissima, Forza Italia, ferma al 7,73% (2.687 indicazioni).

Il feudo rosso per settant'anni era già stato infranto nel giugno 2017, quando l'attuale sindaco Roberto Di Stefano – di Forza Italia e candidato dell'intera coalizione di centrodestra – aveva conquistato la città dopo un ballottaggio con il sindaco uscente dei dem Monica Chittò.

Due anni fa, tuttavia, Carroccio e Forza Italia potevano ancora giocare ad armi pari: erano state appena 16 le preferenze con le quali la Lega aveva superato il partito di Silvio Berlusconi; i due schieramenti si erano attestati all'8,11% con 2340 voti per Salvini, e all'8,05% con 2.324 voti per Berlusconi. Alle Comunali tuttavia era il Pd a rimanere primo partito, con oltre il 20% dei voti, sebbene la colazione, poi, non fosse riuscita a vincere il ballottaggio.

La compagine di Salvini, insomma, recupera oltre 26 punti percentuali se confrontiamo le Comunali con queste Europee, cannibalizzando sostanzialmente il centrodestra. A recuperare però è anche il Pd, checonquista infatti il 30% con oltre 10mila, recuperando 10 punti rispetto alle amministrative del 2017.