Il sondaggio "valanga" in Emilia. Ecco perché ora la sinistra trema

Le parola di Beppe Grillo hanno aperto a una possibile alleanza con il Partito democratico alle Regionali in Emilia-Romagna. La leghista Lucia Bergonzoni non sembra minimamente preoccupata da questa eventualità. L’ultimo sondaggio Swg, diffuso da Quotidiano Nazionale, sembra darle ragione perché il centrodestra è davanti di 8 punti nel caso Pd e Movimento 5 Stelle corrano da soli e di almeno 5 punti in caso di accordo tra i due partiti.

Se i grillini decideranno di presentarsi in modo autonomo, il centrodestra si attesta al 48,5% contro il 40% del centrosinistra. In particolare, la Lega sarebbe la prima formazione politica con il 32%, il Pd al 27% e i pentastellati all’8,5%. Se invece dem e M5S faranno un’alleanza, il centrodestra salirebbe al 50,5% contro il 45% del centrosinistra. In questo caso, il Carroccio avrebbe il 33,5% dei consensi, mentre il Pd si attesterebbe al 29%. Quindi in entrambi gli scenari la Lega sarebbe il primo partito. Passando ai singoli candidati, si assiste a un testa a testa con Bergonzoni che oscilla tra il 43 e il 47% e Stefano Bonaccini è dato tra il 41 e il 45%.

Quest’ultimo ha ribadito che i grillini devono valutare molto attentamente un’eventuale patto con il Pd perché avrebbero la possibilità di governare una Regione. Bonaccini ha inoltre ricordato al Movimento “ che se vanno da soli vincerò io o la Borgonzoni, e questa polarizzazione porterà a uno schiacciamento di chi corre in maniera autonoma ”.

Nel frattempo il capo dei pentastellati Luigi Di Maio continua a escludere un patto con i dem, mentre il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora sarebbe favorevole a un accordo “ se gli attivisti a livello locale proporranno questa linea ”. Proprio in Emilia-Romagna c’è la volontà da parte del Movimento di tentare un’intesa con il Pd. In prima fila ci sono le consigliere regionali Silvia Piccinini e Raffaella Sensoli, che hanno chiesto di tornare a votare l’eventuale alleanza sulla piattaforma a Rousseau. Più prudenti il capogruppo M5S in Regione Andrea Bertani e la modenese Giulia Gibertoni.