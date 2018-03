Grillo gongola: "Abbiamo biodegradato Renzi"

Gongola Beppe Grillo. E non potrebbe essere diversamente, visto che il Movimento 5 Stelle è il primo partito in Italia. I giornalisti lo intercettano mentre si trova all'Hotel Parco dei Principi di Roma, mentre si reca in una zona riservata agli esponenti grillini. Gli chiedono se è contento ma lui risponde in quersto modo: "Sono anziano, devo capire ancora".

"Beppe Grillo è contento, ci ha chiamato e ci ha fatto i complimenti che io rilancio anche a lui. Questo sogno diventa realtà anche per merito suo", detto la deputata Giulia Grillo in sala stampa all’hotel parco dei Principi. In collegamento con il Tg3 la deputata ha poi aggiunto: "La presidenza di una Camera, che sia Montecitorio o il Senato, è uno dei nostri obiettivi e mi pare il minimo per la prima forza politica del Paese".

All'hotel Parco dei Principi, oltre a Grillo e Davide Casaleggio, sono attesi tutti i big del Movimento, per una riunione in cui, con tutta probabilità, si decideranno le prossme mosse. Perché una cosa è certa: il M5S ha preso moltissimi voti ma non ha i numeri necessari per governare. Dunque, che fare? Il pallino è nelle mani del Presidente della Repubblica.

Vedremo se Grillo rilascerà o meno un commento del risultato.