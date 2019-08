La Terra Verde scoperta dai vichinghi

Ci sono pochi luoghi più cinematografici della Groenlandia, con i suoi ghiacci eterni o quasi, visto che il cambiamento climatico scioglie ogni giorno il contenuto di centinaia di migliaia di piscine olimpioniche. Ci sono pochi luoghi più cinematografici di quella che è l'isola più grande del mondo (ci sarebbe l'Australia sì, ma è considerata continente), che giganteggia da sempre in ogni planisfero grazie anche all'effetto di Mercatore, che distorce le dimensioni ingigantendo quelli più vicini ai poli. Ci sono pochi luoghi più cinematografici e pochissimi in cui meno gente abbia voglia di recarsi.

La Groenlandia è un gigante dai piedi di ghiaccio, è estesa quasi 2,2 milioni di chilometri quadrati, circa sette volte l'Italia, e ha appena 56mila abitanti, più o meno come Trani. Appartiene geograficamente all'America ma amministrativamente all'Europa. Non è indipendente ma è una nazione autonoma all'interno del Regno di Danimarca, che di suo è una cinquantina di volte più piccolo. Fu scoperta dai Vichinghi attorno al 1000 dopo Cristo, fu inizialmente colonizzata da Eirk il Rosso e poi colonia norvegese fino al 1814, quando passò sotto il controllo della Danimarca sotto varie formule. Nel 1979 ottenne l'hjemmestyre (l'autogoverno). Oggi il capo di Stato è la regina Margherita II di Danimarca ma notevoli sono le autonomie in materie fondamentali come la gestione delle tante risorse naturali e l'ambito legislativo e giudiziario mentre Copenaghen conserva competenze su difesa, finanza e politica estera e provvede a girare a Nuuk - che ne è il capoluogo - circa il 30 per cento del Pil nazionale. La Groenlandia ha un primo ministro e un suo parlamento (il Landsting) con 31 deputati ma elegge anche due membri del parlamento di Copenaghen (il Folketing). I groenlandesi hanno già perfezionato la loro «Grexit», votando per l'uscita dall'Ue fin nel lontano 1985.

La Groenlandia vive di pesca e trasformazione di gamberetti e poco turismo (è bella ma lontana e carissima). È piena di preziose risorse naturali finora sottoutilizzate, che ne fanno una sorta di cassaforte energetica per il mondo intero. La cosa non sembra turbare gli inuit, uno dei due gruppi etnici che formano il popolo degli eschimesi, che costituiscono il grosso della popolazione e preferiscono vivere dei sussidi che arrivano dalla «meridionale» casa madre. E sono di origine inuit anche i principali protagonisti di Il senso di Smilla per la neve di Peter Høeg, da cui venne tratto il film di Bille August interpretato dalla bella Julia Ormond.

AnCu