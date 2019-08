"La Trenta aiuta i trafficanti" Sui migranti è scontro totale

"Siamo soli contro tutti". Matteo Salvini si sfoga su Facebook dopo che il Tar del Lazio ha autorizzato l'ingresso in acque italiane della nave della ong spagnola Proactiva Open Arms con a bordo 147 migranti. E dopo che la Difesa ha mandato le navi della Marina a scortarli e non ha firmato il decreto per bloccare l'imbarcazione.

"Sul divieto di sbarco alla Open Arms siamo soli contro tutti", scrive il ministro dell'Interno, "Contro Ong, tribunali, Europa e ministri impauriti. E col Pd al governo, immigrazione di massa e Ius Soli tornerebbero realtà". Ma il titolare del Viminale non ci sta e risponde a Elisabetta Trenta che aveva rivendicato la volontà di non firmare il divieto imposto da Salvini "a seguito della sospensiva disposta dal Tar del Lazio sul precedente analogo provvedimento" e in nome "dell'umanità".

"Umanità non significa aiutare trafficanti e ong", spiega il vicepremier leghista, "Per me umanità significa investire seriamente in Africa e non certo aprire i porti italiani".