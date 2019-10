Trieste, Salvini tuona: "La giustizia si occupi dei delinquenti"

Matteo Salvini non chiede pietà per l'assassino dei due agenti uccisi in questura a Trieste. Il leader della Lega, intervenuto in diretta sul proprio profilo Facebook, è sbottato contro la giustizia: " Invece di indagare o in alcuni casi perseguitare donne e uomini in divisa si occupi dei delinquenti e di mettere per anni, anni e anni fuori dalla circolazione quelli che sono delinquenti veri ".

L'ex ministro dell'Interno ha detto che lunedì mattina sarà in città " per portare la mia vicinanza alla polizia " e che continuerà a lottare " perché l'Italia torni a essere quella che ci hanno lasciato i nostri padri, i nostri nonni: con il rispetto per gli uomini in divisa, dove delinquenti stranieri, più o meno malati, non tolgano vite ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze ".

"Galera a vita"

Il segretario federale della Lega ha ribadito la necessità di " pene certe e che ci sia la possibilità di trattenere i delinquenti senza essere esposti a questi rischi ". Il tutto si riassume in " più sicurezza e rispetto: in altre nazioni quello che è successo a Trieste non succederebbe ". L'ex vicepremier spera poi nella " galera a vita per questo assassino, per questo immigrato che ieri sembrava non avesse neanche nome e cognome, aveva solo disagi psichici ".